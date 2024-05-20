«Хочу Porsche, но родители подарили Geely» 3 20.05.2024, 10:12

1,236

На каких машинах белорусские студенты приезжают в вузы?

Команда проекта West Motors решила посмотреть, на чем приезжают на учебу белорусские студенты. И для этого отправилась на парковку возле Института бизнеса БГУ, пишет nashaniva.com.

Первый парень ответил, что пользуется машиной каждый день — и это электрическая Opel Ampera.

@westmotors На чем ездят белорусские студенты? 👇🏻 Провели небольшой соцопрос! 🔥 🗣️ Как вы думаете, какой автомобиль подходит студентам? Ждем в комментариях ✍🏻 ♬ оригинальный звук - WESTMOTORS

— Очень удобная на самом деле. Нет поломок, все отлично.

Следующая девушка появилась у вуза на Belgee X50.

Стильная водитель призналась, что ей машину купили родители. Но уточняет: если бы хватило денег, то выбрала бы Porsche 911. Эта модель, конечно, в разы дороже — в официальном салоне цена на Porsche 911 начинается почти со 156 тысяч евро.

Еще один студент сказал, что ехал на такси эконом-класса, но подчеркнул, что обычно вызывает бизнес. Парень рассказал, что пока водительского удостоверения у него нет, но в будущем он планирует их получить. На вопрос, какую бы машину хотел бы в будущем приобрести, студент пожимает плечами:

— Какую родители подарят.

— Все-таки рассчитываете, что родители больше помогут? А сам заработай на свою первую машину, как пацан — вот это вот?..

— Нууу… Тоже будет.

Следующий студент явно не без гордости продемонстрировал свой Mercedes-Benz:

— R251, чистый «немец». Со Штутгарта, 2008 год выпуска. Купил ее почти сам, ну немножко только папа помог. За месяц на машину трачу более тысячи белорусских точно, не учитывая каких-то внеплановых поломок.

А вот парень на Opel Insignia держался скромно.

— По функционалу устраивает, по размерам низковатая.

Вопрос, сам ли он приобрел авто, кажется, немного удивил респондента:

— Нет. Родители, конечно, помогли.