Как выглядит самая дешевая квартира с ремонтом в Новой Боровой 5 20.05.2024, 11:03

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Особенностью квартала является огороженная придомовая территория с живописным зеленым двором и зонами отдыха.

В ходе мониторинга ситуации на рынке квартир на примере стоимости жилья в разных районах Минска журналисты realt.by мы посмотрели на минимальные цены на однушки в Новой Боровой. В январе самая дешевая, но готовая к проживанию, квартира в этом микрорайоне стоила 56 тысяч долларов. А какой ценой порадует покупателей этот популярный район в мае 2024-го?

В этот раз самым недорогим вариантом жилья в Новой Боровой стала однокомнатная квартира на улице Авиационной, 35. Это − новая, но уже довольно развитая часть микрорайона. Рядом расположен супермаркет «Гиппо», почта, кофейни, аптеки, а также общественное пространство с фонтаном и площадью.

Продаваемая квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома. Дом сдали еще в 2020-м году — то есть, все соседи уже сделали ремонты, и новоселам будет комфортно.

Площадь однушки составляет 39 квадратных метров. Она состоит из кухни и жилой комнаты. Дверей между помещениями нет, но будущие жильцы при желании смогут установить перегородку.

В квартире почти все готово для переезда. Мебель в однушке не предлагается, но тут уже есть отделка, а также кухня с некоторой техникой.

В ванной, туалете, коридоре и на кухне уложена плитка. На полу в комнате уложен паркет. Стены и потолок окрашены везде в белый цвет.

Тут установлена кухня с техникой (холодильник, варочная панель, микроволновка, стиральная машина).

Лоджия в квартире застеклена. У будущих жильцов будет даже собственный погреб (с высотой потолков в 2 метра).

Жилье находится в Калиновом квартале − это самый центр микрорайона Новая Боровая. Особенностью квартала является огороженная придомовая территория с живописным зеленым двором, детскими и спортивным площадками, велобоксами и зонами отдыха.

Стоимость квартиры — 69,9 тысячи долларов (1578 долларов − за метр).