Житель Витебска придумал оригинальный способ избежать приговора за кражу 1 20.05.2024, 11:19

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Надеялся, что поможет зеленка.

В декабре житель Витебска был у знакомой в гостях, где они выпивали. Когда гость собирался уходить домой, он решил прихватить сумку с личными вещами подруги, сообщили в Следственном комитете.

Женщина заметила пропажу и написала заявление на мужчину, обвиняя его в краже. На него было заведено уголовное дело, и на конец марта было назначено судебное заседание. Мужчина, который имел богатую историю уголовных преступлений, опасался приговора и предпринял странный шаг, чтобы смягчить его.

Он подошел к знакомой у здания суда и потребовал, чтобы она отказалась от участия в заседании. Когда она отказалась, мужчина облил ее зеленкой, вызвав химический ожог глаз. Женщина немедленно обратилась за медицинской помощью, у нее диагнозтировали легкие телесные повреждения.

Мужчину обвинили в новом преступлении - воспрепятствование явке потерпевшего в суд и даче показаний. В ходе допроса мужчина признался, что боялся тюремного заключения и поэтому пошел на такие радикальные меры. Он пытался свалить вину на потерпевшую, но это не помогло ему избежать ответственности.