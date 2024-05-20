Британская разведка: В России могут вернуть трудовую повинность 12 20.05.2024, 12:31

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Для россиян готовят изменения в трудовое законодательство.

Министерство обороны Великобритании пишет, что в Россиийской Федерации могут вернуть трудовую повинность.

Для россиян готовят изменения в трудовое законодательство, согласно которому их смогут перемещать в те регионы, где не хватает рабочих.

Как отмечается в сводке, в настоящее время Россия испытывает нехватку рабочей силы, которая становится серьезной проблемой в некоторых отраслях. По оценкам издания «Известия», в 2023 году в России не хватало на 4,8 млн рабочих рук. Например, российская транспортно-логистическая отрасль не смогла заполнить 25% вакансий водителей грузовиков в 2023 году.

По данным британской разведки, нехватка рабочей силы, по крайней мере частично, была вызвана войной России против Украины, которая привела к мобилизации части работающего населения и эмиграции некоторых квалифицированных специалистов, стремящихся избежать призыва. Совсем недавно нехватка рабочей силы усугубилась ограничениями на трудоустройство мигрантов, введенными после террористического инцидента ИГИЛ-К в Москве 22 марта 2024 года.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/oRBdFqrDXx #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Hi8DHsp60O — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 20, 2024

В результате нехватки рабочей силы группа российских парламентариев рассматривает возможные поправки к российскому Трудовому кодексу. В случае принятия это будет означать, что избыточная рабочая сила может быть перемещена под надзор государства на место работы, где не хватает рабочей силы, говорится в сообщении.

«Переезды будут временными, и работники будут переведены только с их согласия. Однако, хотя это и не является принудительным, это потенциальный шаг к мобилизации рабочей силы», - отмечают Минобороны Британии.