Рок-группа «Ногу свело!» выступит с концертами в Польше

Рок-группа «Ногу свело!» выступит с концертами в Польше3
- 20.05.2024, 12:37
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Сегодня — концерт в Варшаве.
Рок-группа «Ногу свело!» отправилась в тур по Европе. Музыканты уже провели концерт в Кракове. Сегодня, 20 мая, группа выступит в Варшаве, а 22 мая в Познани. Об этом сайту Charter97.org сообщил организатор концертов.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Российский музыкант Максим Покровский и группа «Ногу свело!» поддержали белорусов во время протестов 2020 года. Рок-группа посвятила событиям в Беларуси песню «Молчание ягнят».
«Ногу свело!» выступила и против войны, развязанной Путиным против Украины. Музыканты выступают на благотворительных концертах в поддержку украинцев.
Концерт в Варшаве состоится сегодня, в 19:00, в клубе Progresja.