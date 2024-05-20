Литовки категорически отказались играть против белорусских футболисток 6 20.05.2024, 13:07

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Даже ценой двух технических поражений и штрафа.

Женская сборная Литвы по футболу не будет проводить официальных матчей в ближайшее отборочное окно — два отборочных матча женского чемпионата Европы 2025 года против сборной Беларуси официально отменены, сообщает федерация футбола этой страны.

Сборная Литвы должна была провести поединки с Беларусью 31 мая в Вильнюсе и 4 июня (на нейтральном поле), однако эти матчи официально отменены. Это подтвердила УЕФА в официальном письме в Литовскую федерацию футбола.

Также утверждены санкции, которые будут ждать Литовскую федерацию футбола — в обеих встречах литовцам будут засчитаны технические поражения с результатом 0:3, а федерация оштрафована на 5 тысяч евро.

«Наконец-то этот вопрос официально решен, и теперь мы можем смотреть вперед. Мы получили такие санкции, какие только могли себе представить, и самое главное, что для нашей сборной не закрыт путь к тому, чтобы финишировать в отборе на чемпионат Европы и сыграть два последних матча, а после победы там мы тоже можем подумайте о втором месте в группе и возможности пройти в следующий этап.

В данном случае санкции и денежные штрафы не являются главными вопросами, важно было еще раз напомнить позицию ЛФФ относительно войны и агрессоров», — сказал президент ЛФФ Эдгарас Станкявичюс.