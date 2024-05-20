В Солигорске служебный автомобиль водоканала провалился под землю

В Солигорске сотрудникам МЧС пришлось извлекать служебный автомобиль водоканала, который провалился под асфальт прямо на проезжей части. Для этого пришлось перекрыть дорогу, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».
Инцидент произошел в районе детской поликлиники на улице Парковой. Проезд был временно перекрыт, место ЧП огородили лентой.
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