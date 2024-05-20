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ВСУ ударили по академии внутренних дел в Луганске

  • 20.05.2024, 13:53
ВСУ ударили по академии внутренних дел в Луганске

В ней находились оккупанты.

Во временно оккупированном Луганске в понедельник, 20 мая, прогремели взрывы. Местное издание «Новости Донбасса» сообщает о вероятной атаке на Луганскую академию внутренних дел, где базируются российские оккупанты.

Известно, что после взрыва в районе поселка Юбилейный поднялся густой дым.

Оккупационный «глава» террористической группировки «ЛНР» Леонид Пасечник утверждает, что в результате удара Сил обороны якобы французскими ракетами SCALP по поселку Юбилейный пострадали пять оккупантов.

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