ВСУ ударили по академии внутренних дел в Луганске 20.05.2024, 13:53

В ней находились оккупанты.

Во временно оккупированном Луганске в понедельник, 20 мая, прогремели взрывы. Местное издание «Новости Донбасса» сообщает о вероятной атаке на Луганскую академию внутренних дел, где базируются российские оккупанты.

Известно, что после взрыва в районе поселка Юбилейный поднялся густой дым.

Оккупационный «глава» террористической группировки «ЛНР» Леонид Пасечник утверждает, что в результате удара Сил обороны якобы французскими ракетами SCALP по поселку Юбилейный пострадали пять оккупантов.