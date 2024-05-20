В Польше молодежи заплатят $1500 за «Каникулы с армией» 1 20.05.2024, 14:01

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Фото: charter97.org

Хорошая альтернатива подработкам летом.

В Польше инициировали новый проект - «Каникулы с армией». Этот проект является добровольным и направлен на получение новых навыков и ознакомление молодежи с тем, что такое Войско Польское. Это предложение появилось на фоне неоднократных высказываний Варшавы в необходимости срочной и эффективной перестройки оборонной стратегии стран Евросоюза.

«Это инвестиция в нашу безопасность. Менее месяца обучения заканчивается присягой и оплатой нескольких тысяч злотых», – отмечает министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя предложение для польской молодежи.

На сайте Министерства национальной обороны отмечено, что это предложение рассчитано на всех желающих в возрасте от 18 до 35 лет. По мнению министерства, такое предложение выгодно тем, кто хочет найти интересную альтернативу традиционным летним подработкам. Государство оплатит заинтересованность проектом каждому участнику после завершения обучения в размере 6 тысяч злотых (примерно полторы тысячи долларов).

Минобороны Польши хочет привлечь в проект выпускников школ, студентов и людей, которые ищут, чем заняться во время каникул. По сообщению министерства, подобные учения могут стать первым шагом для вступления на службу в армию.