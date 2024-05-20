Volvo готовит нового конкурента Tesla Model Y и Audi Q6 20.05.2024, 14:10

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Для кроссовера сделают инновационный автопилот.

Появились первые подробности о преемнике кроссовера Volvo XC60. Модель с названием EX60 дебютирует в 2025 году и будет электрической. Об этом сообщает сайт Motor1.

Новый Volvo EX60 бросит вызов не только Tesla Model Y, но и Mercedes EQC и Audi Q6 e-tron. Его построят на платформе SPA2 от Volvo EX90 и в стиле этой модели будет выдержан дизайн нового электрокроссовера.

Фото: Motor1.com | Volvo EX60 поступит в продажу в 2025 году

Как стало известно, для Volvo EX60 2025 готовят новые 800-вольтные силовые установки со сверхбыстрой зарядкой. Батарея повышенной энергоемкости обеспечит запас хода примерно 640 км.

Кроме того, батарея Volvo EX60 станет частью силовой структуры кузова, что существенно повысит его жесткость. Днище автомобиля для снижения массы изготовят из алюминиевых сплавов.

Также сообщается, что электромобиль Volvo EX60 получит автопилот третьего уровня (он позволяет не держать руки на руле), который помогают создать компании Nvidia и Luminar. Для этого авто оснастят набором сенсоров и лидаром.