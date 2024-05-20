«Урожай лучше, чем у мамы в деревне» 6 20.05.2024, 14:37

2,554

Как горожанка под окнами многоэтажки на двух сотках разбила огород.

Анастасия (имя собеседницы изменено) выросла в деревне. У ее родителей всегда был большой огород. С детства девушка помогала маме с папой на грядках и не скрывает: ненавидела это занятие. Представить, что в 19 лет она сама захочет обзавестись «плантацией», казалось Анастасии невероятным, но это произошло. Третий год по весне подоконники в их с мужем квартире заставлены стаканчиками с рассадой, а о своих двух сотках она говорит с таким восторгом, будто ребенок, который только что вернулся из Диснейленда. О том, почему молодежь привлекает работа на земле, девушка рассказала блогу «Люди».

Сейчас Анастасии 21, они с мужем живут в Могилевской области. Их квартира находится в многоэтажке, что стоит на краю небольшого города, а окна выходят на огороды. С этого неожиданного соседства все и началось. В один из дней еще до новоселья, когда молодые люди делали ремонт, Настя остановилась у окна, чтобы ненадолго передохнуть. Глянула за стекло и впервые обратила внимание на грядки рядом. Тут же с удивлением одернула мужа: «Смотри, там люди огороды сажают».

— Он ответил: «Ну и что», ему было не очень интересно, — с улыбкой описывает тот момент собеседница. — А я загорелась. С каждым днем все больше думала про свои грядки, маме рассказала. Она говорит: «Здорово, некоторые дачи покупают, чтобы помидоры, огурцы посадить, а ты в квартире живешь, и у тебя они могут расти в паре шагов».

Воодушевленная «находкой» Настя стала приглядываться, есть ли в череде участков хотя бы кусочек бесхозной земли. Искала, искала и приметила небольшой клочок, поросший травой. Воспользовалась моментом, когда на соседней плантации трудилась женщина, и подошла поинтересоваться, можно ли ей тоже разбить огород.

— Женщина сразу на меня налетела: «Бери, бери! Тут давно никто ничего не сажает. Все травой зарастает», — эмоционально передает ту беседу Анастасия. — Оно и понятно, люди у себя на участках красоту наводят, а кому нужно лишнюю траву с чужой земли убирать. И все, я взяла себе это место. Как сейчас помню, нашла две какие-то палочки, вбила их камушком, чтобы отметить границы своей территории. Одну сторону затянула шпагатом, мол, это мое.

«Моими» оказались две сотки.

На календаре была осень, огородный сезон подходил к концу, поэтому новоиспеченная владелица участка земельными работами решила заняться уже в следующем году. А дальше воодушевление стало сменяться сомнением: чем больше проходило дней, тем сильнее Анастасия отдалялась от мысли о грядках. Неизвестно, как бы эта ситуация повернулась, если бы в феврале об огороде дочери не напомнила мама. В тот момент она как раз высаживала рассаду перцев.

— Говорит, я папу возьму, захватим лопаты и приедем, перекопаем, — продолжает собеседница. — Муж был не в восторге, спрашивал, зачем это надо? У нас родители живут в деревне. Если что-то нужно, мы в любой момент можем взять у них. А я отвечаю: «Понимаешь, я хоть еще ничего не посадила, но мне это уже нравится». Даже семена покупать!

Спустя немного времени трудовой десант в лице родителей Анастасии прибыл в гости к молодой семье. Супруг, чтобы не показаться лентяем, тоже пошел со всеми на участок. Тот новых хозяев встретил нерадостно. Из-за того, что на земле давно никто ничего не сажал, она была как камень. Обработать смогли лишь часть. Но на тот момент этого было достаточно.

— Сразу посеяла по стандарту: лук, чеснок, редиску, салат, — перечисляет девушка. — Позже мама привезла два ящика — один огурцов, второй помидоров. Мы даже грядки не делали, чтобы было красиво, а просто посадили. Помню, когда это выросло, было так приятно. Это мое!

«Маникюр на грядках испортить не боюсь»

От дома до огорода Анастасии идти минуты три. Как рядом с их многоэтажкой, где живет столько хозяйственных женщин, бесхозным оставался участок земли, девушка не понимает до сих пор. Шутит: наверное, ее ждал. И она не подвела и уже на следующий год засадила полностью две сотки. Увеличила площадь огурцов, помидоров, перцев и даже сделала пару грядок картошки. От корнеплода, правда, этой весной решили отказаться.

— Я человек быстрый, поэтому пропалываю свои грядки за день, хотя понятно, что эту же работу можно растянуть на два, три раза, — объясняет девушка и останавливается на деталях. — Обычно делаю так, когда сорняки действительно начинают наступать, я от них избавляюсь, и у меня все чистенько. Потом, когда они снова потихоньку вылезают, я их никогда под ноль не убираю: лето сейчас сухое, а трава, наоборот, держит влагу. Это полезно для растений. Свекровь всегда удивляется, как это я не полю так часто. Она каждые два дня ходит, и толку никакого. А я говорю: «А зачем?» Если я вырву этот сорняк, у меня все умрет. А так все растет.

За два года девушка выработала для себя такую схему прополок: два-три раза в месяц она основательно убирает сорняки. А раз в неделю рыхлит землю, «чтобы она и то, что там посажено, дышали». Все это Настя делает в свободное от работы и других задач время. На шуточный вопрос, не переживает ли за ногти, отвечает:

— Маникюр с покрытием я делаю себе сама, поэтому испортить его на грядках не боюсь, — говорит Анастасия. — Помню, был день, когда привела ногти в порядок и поехала маме помогать пересаживать перец. Перчатки не наденешь, потому что повредишь рассаду. Пальцы черные. Ну ничего. Помыла, что-то отмылось, а если немного и осталось, знаю, что через день все будет чистое.

Лень девушку тоже не одолевает. Признается: возможно, у нее столько энергии, потому что молодая. В прошлом году, вспоминает, вечером, например, выходила собирать урожай, затем все поливала, а потом могла еще квартиру пропылесосить.

— В тот период мы ждали с мужем малыша, поэтому было тяжело, но я, казалось, настолько погружена, что этого не замечала. Было интересно, что у меня вырастет. Забывала, что беременна, — улыбается собеседница. — Брала пять литров (воды) в одну руку, пять в другую — и шла на огород. Там надо огурцы прополоть, позже полить или урожай собрать. Затем уже муж стал помогать поливать.

«Урожай лучше, чем у мамы в деревне»

В этом году Анастасия уже успела посадить редиску, лук, салат, шпинат. Недавно посеяла огурцы.

— Лук уже кушаем, редиска и салат пока небольшие, — делится успехами собеседница.

Муж к третьему году влился в «огородный коллектив». Этой весной, когда родители девушки приехали, чтобы помочь ей с огородом, он тоже дома не сидел. Пока папа Насти культивировал землю, супруг обкашивал траву.

— А потом посмотрел на все и такой: «Красиво», — вспоминает собеседница. — Затем заинтересованно сказал: «Может, надо грядки каким-то шпагатом отделить, чтобы никто посторонний не зашел?»

Супруг Анастасии ненамного ее старше. На вопрос, почему за три года изменилось и его отношение к огороду, жена лишь пожимает плечами и улыбается. Возможно, предполагает, ему стало интересно, потому что слышит, как она часто рассказывает родителям о грядках, хвастается успехами.

— А может, потому, что замечает, как я постоянно покупаю какие-то семена, — продолжает девушка. — Видит, как у меня на окнах в баночках рассада растет. Хотя… последнее ему не очень нравится. Он привык, чтобы все было чисто. А я когда поливаю, хоть и стараюсь аккуратно, может, какая-то земелька высыпаться. В первый год говорил, все повыбрасывает, а теперь уже смирился. Дома у нас подоконники полностью заставлены стаканчиками с рассадой. Сейчас начала еще арбузы и дыни сажать.

Неурожай у Анастасии случился пока лишь однажды: не взошли петунии. А в остальном земля ее еще ни разу не подводила. Особая радость девушки — помидоры. В прошлом году их выросло столько, что в зале стояло пять 20-литровых ведер, в коридоре — тазик, даже в маленьком пуфике они лежали. Съесть все это было невозможно, поэтому молодая хозяйка предлагала их знакомым и их родителям. Шутит, если так будет и в этом году, начнет продавать.

— Друзья, когда приходят в гости, я режу свои огурцы, помидоры. Они: «Ой, такие вкусные, как из деревни». Они в шоке, как я все успеваю. Спрашивают, зачем тебе это надо, если можно купить. Я понимаю, но мне нравится. Это мое хобби, и интерес к нему с каждым годом все больше, — эмоционально отвечает собеседница. — У моей мамы внушительный огород, если в детстве я ничего не любила там делать, то теперь сама звоню родителям: «Может, нужно чем-то помочь?» У меня уже была мысль: а может, дачу купить?

Правда, мужу она пока эту идею не озвучивала. Только с мамой этой мыслью поделилась. Шутит: в огородных делах мама — ее муза.

— Когда что-то у тебя вырастает, это так приятно, говорит девушка. — А урожай меня пока радовал. Был даже лучше, чем у мамы в деревне.