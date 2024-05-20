Индия примет участие в саммите мира по формуле Зеленского 20.05.2024, 15:03

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Саммит состоится в Швейцарии.

Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития. В частности, во встрече G7 и Глобальном саммите мира в следующем месяце.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, Индия будет «звучать как голос Глобального Юга» на этих саммитах, чтобы формировать глобальный дискурс и продвигать видение развития, ориентированного на человека, и процветающего и мирного мира.

«Уровень участия будет зависеть от времени, логистики и параллельных обязательств», - сказал Моди в ответ на вопрос о том, будет ли он присутствовать на двух многосторонних встречах.

Премьер отметил, что приглашения, направленные Индии для участия в саммитах, являются признанием ее значимости и вклада в международные дела.

«Они отражают активное участие в глобальных делах, которое мы осуществляем в соответствии с нашей философией Vasudhaiva Kutumbakam (мир - это одна семья). Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития», - заявил он.