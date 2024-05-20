Медики рассказали, в каком сейчас состоянии раненый Фицо 20.05.2024, 15:37

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Жизненно важные показатели медленно меняются.

В понедельник, 20 мая, больница Рузвельта в Банской Быстрице, где находится словацкий премьер, сделала короткое заявление о его текущем состоянии.

По словам медиков, состояние накануне тяжелораненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается. Жизненно важные показатели медленно нормализуются.

Об этом пишет издание Aktuality.

«После сегодняшней консультации состояние пациента стабильное. Клинически его состояние улучшается, он общается, воспалительные показатели медленно снижаются. Премьер-министр остается под нашим наблюдением», – заявили врачи.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова.