В Гомельской области мошки устроили мини-апокалипсис 6 20.05.2024, 15:57

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Люди жалуются на массовое нашествие летающих насекомых.

В Гомельской области апокалипсис локального уровня: людей (и не только) атакуют мошки. Под угрозой посевная на личных грядках, хозяева не могут выпустить скотину из хлева, жалуются белорусы в TikTok. «Зеркало» узнало, что случилось и как комментируют ситуацию в Академии наук.

Что происходит?

О том, что в Гомельской области массовое нашествие летающих насекомых, рассказывают белорусы в TikTok. Так, в ролике Юлии за 18 мая видно, как люди пытаются работать в огороде, но получается с переменным успехом: мешают лезущие в лицо мошки.

— Такого не было миллион лет, — уверяет пользовательница. — Жесть, они просто не дают ничего делать. Кошмар, кошмарище! Это ужас.

Но если люди кое-как справляются, то животных, говорит белоруска, просто не выпускают из сарая. На еще одном ролике, записанном 19 мая, видно почему: стоило лошади выйти на улицу, мошкара практически сплошным слоем облепила ее шею.

Люди стараются спасаться от насекомых подручными средствами. Так, автор видео советует смешать ванилин с любым кремом и нанести на все тело. Говорит, мошкара не любит запаха ванилина. Правда, хватает такой защиты минут на 20−25.

«Сезон мошкары открыт», — так описывает ситуацию еще одна жительница Гомельщины Тая. И показывает ноги, полностью облепленные насекомыми (видео выложено два дня назад). В комментариях отзываются товарищи по несчастью: «У нас тоже. Еще столько не было», «Гомельский район, п. Ченки, такая ситуация уже третью неделю», «Жалко своего коня. Прыскаем — не помогает, заедают, капец», «Мошки в этом году — просто ужас», «Мозырь Гомельской области, отбиваемся как можем, появился страх перед выходом на улицу», — шутит пользовательница.

А Николай задается вопросом: «Такое количество мошкары вписывается в биологический ритм планеты?» Пока он рассуждает на камеру, сотни (если не тысячи) насекомых летают вокруг и даже заползают в объектив.

В комментариях мужчину поддерживают: «Меня тоже это интересует, раньше такого количества не было», — пишет Евгения. Еще один пользователь спрашивает, как удалось отогнать мошек от лица, на что получает ответ: «Никак». По словам автора видео, поэтому ролик и занял всего 17 секунд.

@filimonov_photo Вопрос к знающим людям Такое количество мошек это норма ? Беларусь ,Гомельская область ♬ оригинальный звук - PHOTOGRAPHER|NIKOLAY FILIMONOV

Что говорят ученые?

С вопросами о том, нормальная ли это ситуация — такое количество мошкары и когда ждать спада ее активности, журналистка «Зеркала» как обычная гражданка позвонила в Научно-практический центр Академии наук Беларуси по биоресурсам. Там проблеме посочувствовали и заверили, что ситуация с насекомыми в пределах нормы.

— Понимаю, что невозможно, но недели две потерпеть придется, — рассказала сотрудница центра. — Почему в этом году их намного больше? Потому что у нас весна такая неравномерная. Если бы была более стабильная погода, они бы вылетали [постепенно], но было холодно, и мошки затормозили свое развитие. А сейчас резко потеплело и они все махом вылетели. Тут никакой аномалии нет, у них цикличность: пару лет не так много, потом опять массово.

Насекомые никак не навредят будущему урожаю, но могут кусать, продолжает собеседница. Переносчиками заболеваний мошки не являются, хотя проблемы все же могут быть.

— У некоторых может начаться аллергия, появятся такие аллергические воспаления на коже. Ну, если у вас есть животные и скот какой-нибудь, лучше пока не выпускать, — советует специалистка.