В МЧС призвали белорусов не пользоваться телефоном 21 мая 20.05.2024, 16:40

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Фото: Charter97.org

И отключить радио.

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на вторник, 21 мая. На большей части страны ожидаются грозы, а в отдельных районах синоптики спрогнозировали сильные дожди.

По расчетам экспертов, грозовой фронт в этот день накроет все области страны, в том числе Минск. «Гроза c 9 ч. 21 мая до 21 ч. 21 мая», — сказано на сайте Белгидромета (информация касается каждой области).

Кроме того, белорусов днем 21 мая, по прогнозу синоптиков, ждет юго-восточный ветер порывами до 14 м/с (50,4 км/ч) во всех областных центрах, кроме Гомеля. По шкале Бофорта, это крепкий ветер (качаются стволы деревьев, идти против ветра трудно).

В МЧС предупредили белорусов о неблагоприятных погодных условиях, а также напомнили, что во время грозы:

• нужно держаться подальше от антенн и электропроводки,

• постараться найти укрытие, если вы находитесь на улице,

• следует отключить радио и телевизор, избегать пользования телефоном и электроприборами.