В Литве пограничников обеспечат тяжелым вооружением 2 20.05.2024, 19:27

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Технику закупят до конца текущего года.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что литовских пограничников обеспечат тяжелым вооружением.

Об этом сообщает LRT.

Глава МВД отметила, что решение обеспечить пограничников тяжелым вооружением было принято в ответ на уроки войны России против Украины.

«Министерство обороны также будет способствовать обеспечению пограничников тяжелым вооружением. Я не хотела бы вдаваться в подробности (про вооружение), потому что все это еще находится в стадии обсуждения», – добавила Билотайте.

По ее словам, Служба охраны государственной границы в последнее время оснащена современным вооружением, которое соответствует стандартам НАТО.

В понедельник глава МВД вместе с премьером Ингридой Шимоните осматривала мощности авиационного управления Службы охраны государственной границы Литвы в Палукнисе.

«Мы одинаково смотрим на ситуацию и вместе работаем над укреплением всех служб», – рассказала она.

В то же время, командующий пограничниками Рустамас Любаевас заявил, что тяжелое вооружение, которое планируется передать, будет включать как мобильную, так и стационарную технику, и его закупят до конца года.

«По крайней мере на первом этапе планируемое к закупке вооружение не потребует специальной подготовки... Оно будет применяться против солдат и против определенной техники», – пояснил он.