В Мозырском районе в луже утонул мужчина 21.05.2024, 5:36

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Это не первый подобный случай за последние месяцы.

В Мозырском районе в луже утонул мужчина, сообщили в пресс-службе ОСВОД.

«В субботу (18 мая) днем в Мозырском районе работниками РОВД извлечен из лужи утонувший гражданин 1986 года рождения», — говорится в сообщении.

Обстоятельства утопления устанавливаются.

Напомним, 17 апреля похожий случай произошел в Борисове. Пьяный 56-летний горожанин упал лицом в лужу и захлебнулся. А через неделю мужчина утонул в луже в лесу в Лунинецком районе.