12 стран решили помочь Германии обеспечить Украину средствами ПВО 21.05.2024, 6:01

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Инициатива ФРГ получила название «Немедленные действия по противовоздушной обороне».

К инициативе Германии «Немедленные действия по противовоздушной обороне» для Украины (IAAD) хотят присоединиться еще 12 стран, сообщило в Х немецкое Минобороны по итогам встречи контактной группы по обороне Украины.

«Многочисленные партнеры хотят поддержать немецкую инициативу по усилению украинской ПВО. Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово; США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Литва помогут финансово и ракетами. К инициативе также намерена присоединиться Латвия», — сказано в сообщении.

Программу IAAD Германия запустила в апреле. Берлин призвал сформировать коалицию для поставок систем ПВО Patriot, Iris-T, Skynex и зенитных самоходных установок Gepard. Немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что ЕС планирует поставить Украине семь систем Patriot, включая обещанную Германией. Всего страна отправила Киеву три таких комплекса.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин, выступая перед заседанием контактной группы, заявил, что обеспечение Украины средствами ПВО будет одним из ключевых вопросов встречи. Также он пообещал «устойчивый поток» оружия Киеву.