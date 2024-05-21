ВСУ могут сделать «ход конем» 21.05.2024, 8:07

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Роман Свитан

Наступление россиян в Сумской области обернется против них самих.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что россияне попытаются наступать, и не только на Сумы. Вся граница Украины с РФ может стать линией фронта, что вполне соответствует военной логике, сообщил Роман Свитан.

При этом военный эксперт объяснил, почему не только россиянам, но и украинцам выгодно растянуть линию соприкосновения войск вдоль границы.

Военный эксперт рассказал, как Силы обороны Украины могут заставить россиян отказаться от некоторых планов ради укрепления важного для них участка фронта: «С точки зрения военной логики, вся эта граница должна быть линией боевого соприкосновения и нам это с одной стороны выгодно: мы же то же растягиваем части российские. Если начать боевые действия в районе Сум в сторону Суджи, тогда россиянам придется те механизированные бригады, которые у них сейчас готовятся идти на прорыв на Покровск, им придется перебрасывать, потому что это общее направление на Москву (Сумы, Суджи, а дальше пошла дорога в сторону российской столицы, а там 500 км всего лишь)».

«По большому счету, нам это направление то же важно, поэтому надо разворачиваться, надо создавать линию боевого соприкосновения и понимать, что у нас линия фронта с российскими, а потом построссийскими республиками будет еще лет сто. Никто с россиянами и с тем, на что Россия развалится где-то еще три поколения контачить точно не будет», - подчеркнул Роман Свитан.