Потери России в Украине перескочили две психологические отметки 21.05.2024, 8:12

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Появились новые данные.

Потери России в Украине во время полномасштабного вторжения за сутки пересекли сразу две психологические отметки и теперь составляют более 495 тысяч человек.

В течение суток «минусовано» 1 380 захватчиков, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

По его сведениям, россияне также потеряли 6 единиц специальной техники, 72 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 2 крылатые ракеты и 54 дрона оперативно-тактического уровня.

Металлоломом стали 4 вражеских средства противовоздушной обороны, 1 реактивная система залпового огня, 42 артиллерийские системы, 34 боевые бронированные машины и 15 танков.