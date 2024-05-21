Потери России в Украине перескочили две психологические отметки
- 21.05.2024, 8:12
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Появились новые данные.
Потери России в Украине во время полномасштабного вторжения за сутки пересекли сразу две психологические отметки и теперь составляют более 495 тысяч человек.
В течение суток «минусовано» 1 380 захватчиков, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.
По его сведениям, россияне также потеряли 6 единиц специальной техники, 72 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 2 крылатые ракеты и 54 дрона оперативно-тактического уровня.
Металлоломом стали 4 вражеских средства противовоздушной обороны, 1 реактивная система залпового огня, 42 артиллерийские системы, 34 боевые бронированные машины и 15 танков.