В Харькове раздались мощные взрывы

В Харькове раздались мощные взрывы1
- 21.05.2024, 8:24
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Россияне ударили по транспортной инфраструктуре.
В Харькове рано утром, 21 мая, прогремели взрывы во время воздушной тревоги в области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова.
«Утро в Харькове начинается со звука взрыва», - написал мэр в 07:51 (по минскому времени).
Кроме того, в полиции Харьковской области заявили о нескольких взрывах в городе. Также в правоохранительных органах призвали местных жителей находиться в укрытиях и соблюдать правило «двух стен».
«В Харькове слышны взрывы. Не покидайте укрытия до отбоя сигнала «Воздушная тревога». О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102», - говорится в заявлении полиции области.
Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о фиксации активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и на восточном направлении.
Позже военные предупредили об угрозе баллистики с востока.
Что известно о последствиях
Позже мэр Харькова рассказал, что по предварительным данным, из-за вражеских обстрелов есть раненый. Оккупанты били по транспортной инфраструктуре.
«По утреннему прилету - целью был объект транспортной инфраструктуры. Предварительно один пострадавший человек», - написал Терехов.