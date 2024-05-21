В Харькове раздались мощные взрывы 1 21.05.2024, 8:24

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иллюстративное фото

Россияне ударили по транспортной инфраструктуре.

В Харькове рано утром, 21 мая, прогремели взрывы во время воздушной тревоги в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова.

«Утро в Харькове начинается со звука взрыва», - написал мэр в 07:51 (по минскому времени).

Кроме того, в полиции Харьковской области заявили о нескольких взрывах в городе. Также в правоохранительных органах призвали местных жителей находиться в укрытиях и соблюдать правило «двух стен».

«В Харькове слышны взрывы. Не покидайте укрытия до отбоя сигнала «Воздушная тревога». О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102», - говорится в заявлении полиции области.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о фиксации активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и на восточном направлении.

Позже военные предупредили об угрозе баллистики с востока.

Что известно о последствиях

Позже мэр Харькова рассказал, что по предварительным данным, из-за вражеских обстрелов есть раненый. Оккупанты били по транспортной инфраструктуре.

«По утреннему прилету - целью был объект транспортной инфраструктуры. Предварительно один пострадавший человек», - написал Терехов.