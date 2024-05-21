В Иране утвердили дату выборов нового президента 21.05.2024, 8:31

Фото: en.irna.ir

Назначены сроки регистрации кандидатов.

В связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси, установлена дата досрочных выборов президента страны.

Об этом сообщает IRNA.

Изучив сроки избирательного процесса, руководители ветвей власти определили 28 июня как время проведения выборов для определения нового президента.

Регистрация кандидатов будет проходить с 30 мая по 3 июня, а период предвыборной кампании - с 12 по 27 июня.

Статья 131 Конституции Исламской Республики Иран предусматривает формирование совета для управления исполнительными делами страны сроком на 50 дней и подготовку к президентским выборам.

Гибель президента Ирана

В воскресенье, 19 мая, в авиакатастрофе вертолета погиб президент Ирана Ибрагим Раиси.

Инцидент произошел на севере страны. По данным СМИ, авария произошла из-за неисправности воздушного судна.