Хромого и больного Лукашенко унизили в Азербайджане

Хромого и больного Лукашенко унизили в Азербайджане1
- 21.05.2024, 8:45
- 3,670
Местные СМИ снимали диктатора с невыгодных ракурсов.
На видеокадрах, сделанных азербайджанскими СМИ, видно, что у правителя Беларуси проблемы со здоровьем, отмечает «Салідарнасць».
17 мая Александр Лукашенко слетал в Шушу, чтобы сделать приятное Ильхаму Алиеву. На фоне правителя Беларуси глава Азербайджана, не сильно уступающий ему в возрасте, выглядел подтянутым и активным мужчиной.
На местности Лукашенко пришлось походить. При включении видеокамер белорусских госСМИ диктатор старался идти ровно и уверенно. Но на некоторых кадрах азербайджанских медиа заметно, что Лукашенко прихрамывал.
Не исключено, что диктатор испытывал немалую боль, т.к. порой он выглядел совсем невеселым.