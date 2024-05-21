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Хромого и больного Лукашенко унизили в Азербайджане

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  • 21.05.2024, 8:45
  • 3,670
Хромого и больного Лукашенко унизили в Азербайджане

Местные СМИ снимали диктатора с невыгодных ракурсов.

На видеокадрах, сделанных азербайджанскими СМИ, видно, что у правителя Беларуси проблемы со здоровьем, отмечает «Салідарнасць».

17 мая Александр Лукашенко слетал в Шушу, чтобы сделать приятное Ильхаму Алиеву. На фоне правителя Беларуси глава Азербайджана, не сильно уступающий ему в возрасте, выглядел подтянутым и активным мужчиной.

На местности Лукашенко пришлось походить. При включении видеокамер белорусских госСМИ диктатор старался идти ровно и уверенно. Но на некоторых кадрах азербайджанских медиа заметно, что Лукашенко прихрамывал.

Не исключено, что диктатор испытывал немалую боль, т.к. порой он выглядел совсем невеселым.

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