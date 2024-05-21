Начнет ли РФ наступление на Сумы? 21.05.2024, 8:52

В ISW объяснили, что происходит в Курской области на границе с Украиной.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и, по сведениям украинских источников, РФ сосредотачивает на Сумском направлении ограниченные, малоукомплектованные и несплоченные силы.

В свежем отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится, что «даже такая российская группировка сил сможет достичь вероятно желаемого эффекта оттягивания и закрепления украинских сил на международной границе».

«ISW продолжает оценивать, что даже ограниченная российская активность на других участках международной границы ниже порога российских наступательных операций может привести к растяжению украинских сил вдоль более широкого фронта…», - отмечается в материале.