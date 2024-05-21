«Первым покупателем был сосед по лестничной площадке» 21.05.2024, 8:59

Как белорус зарабатывает $10 тысяч в сезон овощей.

Представьте себе жизнь, при которой природа становится вашим главным соседом, а каждый день наполнен свежим воздухом и тишиной. Именно такой путь выбрала эта пара, переехав в деревню и построив теплицы на своем участке. Теперь они зарабатывают только овощами.

Говорят, в сезон выходит тысяч десять долларов. Сайт onliner.by рассказал, как ребята создали свой маленький оазис под Молодечно, какие трудности им пришлось преодолеть и каковы их секреты успешного выращивания.

Переехали и взялись за землю

Алексей вместе с женой занимается выращиванием овощей в теплицах. На этом они еще и зарабатывают. Началось все в 2013 году, когда пара решилась на переезд под Молодечно.

— Нужно было искать работу. Первое время я трудился за копейки, искал что-то получше. Был вариант каждый день ездить в Минск, но нужно было просыпаться в три-четыре утра и тратить кучу времени на езду — идея так себе.

Но появилась другая: заняться своим делом. У Алексея с самого детства была тяга к растениям, он любил наблюдать, как они растут, ухаживать за ними и поливать их. У семьи был огородик, где рос базовый набор овощей: лук, чеснок, фасоль, огурец, томат.

— Помню эти ощущения, когда заходишь в теплицу, а там жарко, душно, запах помидоров, который я помню до сих пор. И мне уже в том возрасте хотелось построить теплицу. Но кто дает детям материалы и семена? Жили мы не очень богато.

Так молодые решились выращивание овощей в закрытом грунте.

— Первая теплица у нас появилась в 2015 году. Опыта, как ее строить, у нас, конечно же, не было. Многие думают, что мы какие-то потомственные садоводы, но нет. В роду у меня никто теплицами не занимался. Делали ее из чего попало. Получилась она с кучей недостатков, где-то косая, кривая, но тем не менее она была и в ней можно было выращивать овощи.

Был забавный момент: мы высаживали рассаду, и я спросил свою супругу, верит ли она, что из этого что-то получится. Она промолчала и просто покрутила головой: мол, нет. Мы сейчас все это вспоминаем с улыбкой. Я ее прекрасно понимаю, потому что первое время все шло просто наперекосяк, растения погибали, и это был сложный момент.

Внезапный снег в мае чуть не лишил всего

В марте того года Андрей посеял первую рассаду. За месяц она выросла и выглядела неплохо. В начале апреля, когда на улице потеплело, ее высадили в грунт. Но внезапно ударили морозы. В теплице была печка, но парень не знал, как правильно ее топить. Так первая рассада погибла. Но он посеял вторую партию. Прошел месяц — и вот уже май.

— Как сейчас помню этот день — 10 мая, у нас выпадает снег. Опять холодная ночь, печка не спасает, дрова тухнут. Тогда я ночевал в теплице, взял ящики от винограда и поставил возле печи. Конечно, она не давала того тепла, которого мне хотелось, в дальних концах теплицы все покрывалось инеем. Огурцы опустили листья, появилось ощущение, что и эта рассада погибнет.

Было два варианта: если она выживет, продолжу заниматься ей дальше, нет — брошу это дело. Через день пошло потепление, и мы заметили, что огурцы «повеселели», стали расти и зеленеть.

Первый урожай Алексей собрал 27 мая, в свой день рождения. Собрал совсем немного — 3 килограмма. В этот же день его огурцы получили первый комплимент, к тому же от тещи.

— Первым покупателем был сосед по лестничной площадке. Мы приехали в квартиру и предложили ему 2 кило. Вырученные 5 рублей поставили в рамку на память. Первоначально всем занимался я один, потому что жена смотрела за детьми. Помогала, когда у нее была свободная минутка. Сейчас мне гораздо легче, потому что дети стали самостоятельнее и жена включается в работу активнее. Она всегда со мной. Формировать огурец у нее получается лучше, потому что мне не хватает терпения.

Обязанности поделены так: на мне все выращивание и уход за урожаем, а на супруге вся бухгалтерия, прием заказов, список адресов для доставки.

В сезон заработок составляет около $7—10 тыс.

Андрей с семьей начали продавать свою продукцию онлайн. Это оказалось удобно. Целый день они работали на участке, не отвлекаясь на поездки и рынок, где никогда не угадаешь, получится ли продать товар. Появились постоянные клиенты, которые заказывают продукцию с самого первого года работы.

— Первые овощи мы начинаем собирать примерно 20 апреля и делаем это до начала ноября. После этого сезон заканчивается, но работы не прекращаются: можно сказать, начинаем подготовку к следующему. Нужно навести порядок в теплицах, убрать остатки растений, чтобы не провоцировать рост грибковых заболеваний. Помимо этого, их нужно подлатать, так как всегда что-то ломается. Ближе к весне наполняем стаканы для рассады грунтом, а их порядка 6 тысяч.

На данный момент под теплицы у нас отведено 15 соток. Засеваем их 50 на 50 огурцом и помидором. За сезон мы собираем 6—7 тонн огурца и 5 тонн томата. Переходить на круглогодичное выращивание не собираемся: нерентабельно. Основной заработок получается на ранних овощах, и чем раньше ты начинаешь получать продукцию, тем выше доход. Для того чтобы как можно раньше начать сезон, какое-то время приходится жить в теплице. Связано это с тем, что дом далеко — разорюсь на дороге. Так, 9 марта заезжаю в теплицу вместе с рассадой и живу в ней, поддерживаю температуру, ухаживаю за растениями. Как правило, каждый год это длится от полутора до двух месяцев.

Конечно, эти ранние подъемы, топки приносят эффект. Многие люди еще не высадили огурцы, а мы уже собираем, хоть и немного. Поэтому, если хочешь раннюю продукцию, стоит рано работать. За сезон у нас получается заработать $7—10 тыс. Если год теплый, то доход еще выше.

Расширяться пока не планируем, хотя теплицами можно весь участок застроить. Сейчас у нас упор на то, чтобы улучшить имеющуюся базу, снизить трудозатраты, повысить качество выращивания, облегчить себе труд.

Когда разговор заходит в русло советов для старта в этом деле Алексей начинает с предупреждения:

— Хорошенько подумайте: готовы ли вы тратить много сил и времени?

Работа на участке требовала труда без выходных с раннего утра до поздней ночи. Условия были экстремальными: летом в теплицах стояла невыносимая жара, а зимой было очень холодно.

— Если вы готовы вынести все эти трудности, тогда стоит попробовать, — заключает парень. Он также напоминает, что потребуются значительные вложения денег. Но если преодолеть все эти преграды, то результаты оправдают затраченные усилия.