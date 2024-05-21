закрыть
21 мая 2024, вторник, 10:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Раскрыты интересные особенности нового кроссовера Mazda CX-5

1
  • 21.05.2024, 9:31
  • 1,374
Раскрыты интересные особенности нового кроссовера Mazda CX-5

Авто должно выйти на рынок в 2026 году.

Mazda ведет разработку третьего поколения модели CX-5. Кроссовер должен выйти на рынок в 2026 году и некоторая информация о нем уже попала в интернет. Ее опубликовали на японском сайте BestCarWeb.

Во время брифинга по результатам 2023 финансового года руководство Mazda косвенно подтвердило дебют модели CX-5 в конце 2025 или в начале 2026 года. Также в документе есть некоторые подробности нового авто.

Новая Mazda CX-5 2026 сохранит привычную компоновку с поперечным расположением двигателя и передним или полным приводом. По размерам она будет сопоставима с нынешней моделью. В знакомом стиле будет выполнен и дизайн кроссовера.

Кроме того, было заявлено, что новая Mazda CX-5 будет доступна не только в бензиновых, но и в гибридных версиях. Электрифицировать модель поможет Toyota — именно эта компания предоставит свою гибридную установку, которую соединят с 2,0-литровой бензиновой четверкой SkyActiv-G. Кроме того, инженеры Mazda перенастроят систему для более активной и увлекательной езды.

Кстати, у Mazda CX-5 вскоре появится электрический аналог и его дизайн уже рассекретили.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов