В ЮАР экс-президенту запретили баллотироваться в парламент 21.05.2024, 10:03

Джейкоб Зума

Фото: Phill Magakoe/AFP

Такой вердикт вынес Конституционный суд страны.

Бывшему президенту Южной Африки Джейкобу Зуме запретили баллотироваться в парламент на выборах в этом месяце. Такой вердикт сегодня вынес Конституционный суд страны.

Об этом сообщает France24.

Конституционный суд признал, что 15-месячный срок заключения Зумы за неуважение к суду в 2021 году лишил его права баллотироваться на состоявшихся 29 мая выборах, поскольку конституция ЮАР запрещает любому, кто получил 12 месяцев заключения или более, претендовать на место в парламенте.

«Зума был признан виновным в совершении преступления и приговорен к более чем 12 месяцам лишения свободы и, соответственно, не имеет права быть членом и не имеет права баллотироваться на выборах в Национальную ассамблею», – говорится в постановлении суда.

Избирательная комиссия ЮАР сначала дисквалифицировала Зуму в марте, но через месяц суд отменил эту дисквалификацию, заявив, что соответствующий раздел Конституции применяется только к людям, которые могли обжаловать свои приговоры, чего не было в случае Зумы. Тогда избирательная комиссия передала дело в Конституционный суд.