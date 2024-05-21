Польша собирается затопить часть границы с Беларусью 3 21.05.2024, 10:21

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Фото: погранкомитет Польши

Из-за атак нелегалов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о строительстве системы укреплений на границе с Беларусью и Россией, которая будет включать укрытия, лесные насаждения и затопленные участки.

В эфире телеканала TVN24 он уточнил, что речь идет о 400 километрах на восточной админгранице. По его словам, это необходимо для усиления безопасности, поскольку РБ и РФ продолжают организовывать гибридные атаки на границе с помощью нелегальных мигрантов.

«Я получаю ежедневные сообщения – иногда два или три раза в день – о новых группах, организованных Александром Лукашенко, которые хотят пересечь польскую границу агрессивным способом», – сказал он.

Глава польского правительства добавил, что для «восстановления чувства безопасности» на восточной границе построят соответствующие укрепления и инфраструктуру, а ряд территорий придется затопить.

Предыдущее правительство построило забор на польско-белорусской границе протяженностью более 180 км и высотой 5,5 метров для защиты от нелегальной миграции. Его дополняет система камер и датчиков, следящих за админпределом.

Напомним, пограничная зона стала источником напряжения с 2021-го года, когда Беларусь переправляла мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Польшу и страны Балтии. Власти ЕС заявили, что это было сделано с целью создания хаоса и дестабилизации региона. Западные чиновники призвали Минск вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и вернуть их в страны, из которых они прибыли.

В середине августа 2023-го года Литва решила закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, а Латвия объявила о мобилизации дополнительных сотрудников погранслужбы «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». «Мы готовы действовать единообразно, чтобы прийти на помощь, принимать решения — включая закрытие границы», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.