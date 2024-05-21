В Беларуси решили «повысить живучесть» военных объектов 21.05.2024, 10:29

Как и зачем.

Министерство обороны Беларуси объявило о начале двухдневного учения с участием органов военного управления и воинских частей тылового обеспечения.

В ходе учения планируется отработать вопросы управления тыловым обеспечением, рассредоточения запасов материальных средств и повышения живучести объектов военных частей и организаций тыла.

Более 100 военнообязанных из запаса призваны принять участие в мероприятии, которое проводится под руководством замминистра обороны и начальника тыла Вооруженных сил Андрея Бурдыко.