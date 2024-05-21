В Беларуси решили «повысить живучесть» военных объектов
- 21.05.2024, 10:29
Как и зачем.
Министерство обороны Беларуси объявило о начале двухдневного учения с участием органов военного управления и воинских частей тылового обеспечения.
В ходе учения планируется отработать вопросы управления тыловым обеспечением, рассредоточения запасов материальных средств и повышения живучести объектов военных частей и организаций тыла.
Более 100 военнообязанных из запаса призваны принять участие в мероприятии, которое проводится под руководством замминистра обороны и начальника тыла Вооруженных сил Андрея Бурдыко.