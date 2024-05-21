Волочащийся по мостовой Виктория Зубкова, planeta.press

21.05.2024, 10:32

Агент Путин еще никогда не был так близок к провалу.

С 6 по 9 июня пройдут очередные выборы в Европарламент. В 27 странах – членах объединения выберут 720 депутатов, которые затем определят состав ключевых органов Европейского союза.

Правым популистам прогнозируют успех на предстоящих выборах, и диктатор Путин прилагает неимоверные усилия, чтобы прогнозы сбылись. В нынешнем созыве антиукраинские и пророссийские голоса, например, среди членов представителей ультраправой фракции «Идентичность и демократия», серьезного влияния на принятие решений не оказали. Многие правые партии Европы давно замечены в контактах с Россией, которые, как правило, основаны на финансовой поддержке.

Несмотря на массовую высылку российских шпионов, которые работали в странах ЕС под видом дипломатов, а также санкции, путинский режим продолжает предпринимать попытки влияния на политику Европы. «Депутаты Европарламента возмущены тем, что Россия нашла способы финансировать политические партии, политиков, официальных лиц и движения в нескольких европейских странах, чтобы вмешиваться в их дела», — еще в феврале 2024 года Европарламент предупреждал о планах РФ «посеять разногласия» среди стран – членов.

Европарламент — законодательный и представительный орган Евросоюза, напрямую избираемый гражданами стран – членов. Вместе с Советом ЕС он является прообразом двухпалатной законодательной ветви власти в Европейском союзе и считается одним из самых влиятельных законодательных органов мира. Европарламент играет важную роль в процессе принятия законодательных резолюций, влияет на формирование политической повестки дня Совета ЕС, утверждает состав Еврокомиссии и голосует за кандидатуры высшего руководства Евросоюза.

Европейский парламент избирают каждые пять лет прямым всеобщим голосованием в странах – членах Евросоюза. Выборы считаются крупнейшими транснациональными выборами в мире, но фактически каждая из стран организовывает свои собственные.

Депутатов Европарламента избирают в каждом государстве ЕС по пропорциональной системе, что открывает перед путинским режимом простор для работы. Избиратели голосуют за национальные партии, а их кандидаты потом распределяются по европейским фракциям. Как правило, национальные партии поддерживают еврофракцию, которая отстаивает схожие интересы. До 2011 года существовал 5-процентный барьер, но он был отменен и страны сами устанавливают минимальный порог.

Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. «Потребность в данных о технологиях и о ситуации на Западе сейчас настолько высока, что агента могут отправить на задание без необходимой подготовки», — например, цитирует издание Investigative Europe главу службы безопасности Норвегии в Тромсё Гуннар Фугельсе.

На днях были обнародованы результаты исследования внешнеполитической службы Евросоюза в сфере дезинформации и иностранного вмешательства, из которого следует, что Россия является крупнейшим распространителем дезинформации в ЕС — причем, с большим отрывом от других стран, занимающихся подобными практиками. С 2015 года зафиксировано 17 тыс. инцидентов прокремлевской дезинформации, связанных с прокремлевскими деятелями, из них — более 1,5 тыс. в 2024-м. Свыше половины дезинформационного контента было направлено против Украины, на втором месте по значимости – восхваление России, на третьем – антизападный контент и кампания по очернению Евросоюза.

РФ пытается повлиять на ЕС в целом и его членов в частности. Главными целями гибридных атак путинского режима в целях ослабления поддержки Украины стали Германия, Франция и Италия.

В Германии, например, участились случаи нападения на политиков. Из недавнего — в начале мая в Дрездене на кандидата от социал-демократов в депутаты Европарламента Маттиаса Экке напали, когда он расклеивал предвыборные плакаты, и жесткого избили. Всего в 2023 году правоохранительные органы ФРГ насчитали, в общей сложности, 2790 нападений на немецких политических деятелей партий, представленных в бундестаге, и их депутатов различного уровня. Чаще всего — в 1219 случаях — их жертвами стали представители партии «Союз-90»/«Зеленые», которые активно поддерживают Украину.

Путинский режим использует на европейских просторах не только «кнут», но и «пряник». Например, на днях немецкие правоохранительные органы провели обыск в парламентском офисе депутата бундестага от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петра Быстрона на фоне подозрений в его связях с Россией. Прокуратура заявила о проведении расследования в отношении депутата бундестага в связи с первоначальными подозрениями по статьям о взяточничестве выборных должностных лиц и отмывании денег. Бундестаг лишил Быстрона, являющегося одним из ключевых кандидатов АдГ на выборах в Европарламент, депутатской неприкосновенности. Чуть ранее прогремели скандалы в отношении целого ряда европейских депутатов, которые связаны с российскими спецслужбами, или иначе сотрудничали с Москвой: Татьяна Жданок из Латвии, Бела Ковач из Венгрии, Жан-Люк Шаффхаузер и Эмерик Шопрад из Франции.

Попытки повлиять именно на немецкий политический ландшафт понятны, ведь Германия на втором месте после США по объемам помощи Украине среди стран мира. Только в этом году ФРГ предоставит Украине военной помощи на €7,1 млрд. По данным издания Bild, в следующем году министр обороны Германии Борис Писториус может запросить для помощи Украине «рекордную сумму в €15 млрд».

Что из этого выйдет, узнаем совсем скоро, но эпоха закрывания глаз на «парашют, волочащийся по мостовой», подошла к концу. Экзитполы обнародуют в воскресенье в 18:15 и 20:15 по брюссельскому времени, а результаты выборов в Европарламент станут известны после 23:00, когда участки во всех странах – членах ЕС закроются.

Виктория Зубкова, planeta.press