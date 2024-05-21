На границе с Литвой задержали белоруса с дроном и «катапультами» 1 21.05.2024, 10:49

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По наводке местных жителей.

На границе с Литвой задержали белоруса, который вез в автомобиле беспилотник самолетного типа и устройства для его запуска.

Это произошло в воскресенье, 19 мая, в десяти километрах от границы в Вороновском районе. Наводку пограничникам дали местные жители, сообщили в Госпогранкомитете.

При осмотре транспортного средства внутри нашли беспилотник самолетного типа с двумя приспособлениями для запуска, ноутбук, антенну, три аккумулятора для аппарата и другие предметы.

В отношении задержанного начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Беспилотник и все остальное переданы на таможню — там рассмотрят вопрос о привлечении мужчины к ответственности по ст. 15.1 КоАП (Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время).

Санкция статьи предусматривает конфискацию транспортного средства, на котором перемещались товары, независимо от того, в чьей собственности оно находится.