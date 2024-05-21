Соратники Кадырова ударились в мародерство 21.05.2024, 13:00

2,624

Рамзан Кадыров

Стали известны детали из Херсонской области Украины.

Россияне регистрируют на оккупированных территориях Херсонской области Украины компании по выращиванию зерновых и торговле ими. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказала редактор дата-отдела издания «Важные истории» Алеся Мароховская.

По данным издания, с февраля 2022 года на оккупированных России территориях Украины были зарегистрированы 892 сельскохозяйственные компании. Больше половины из них открыли предприниматели из российских регионов, остальные — местные жители. Среди таких компаний — «Агро 24», зарегистрированная в феврале этого года в поселке Аскания-Нова в Херсонской области. По данным журналистов «Важных историй», компанией владеет 43-летний Эльбек Заиев из Чечни, брат которого входит в число силовиков, близких к главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Наш материал посвящен Херсонской области, которая до полномасштабного вторжения и оккупации области входила в тройку лидеров по объемам урожая зерновых культур. Конечно, это важно, интересно для людей, которые оккупировали территорию и которые сейчас получают там активы, потому что это отличный способ заработать еще и здесь, просто прийти на все готовое, забрать и начать продавать. Очень выгодный бизнес», — сказала Мароховская.

По ее словам, пока рано говорить о прибылях и оборотах таких российских компаний на оккупированных территориях, поскольку они пока не публиковали никакой финансовой отчетности, которая была бы доступна публично.

«Однако есть детали, которые мы видим. Например, еще одна компания, тоже связанная с чеченским предпринимателем, она продавала ячмень ростовской компании. Ростовская компания уже всем продает это дальше. И мы обнаружили, что примерно где-то 4,5 миллиона за все время, но это очень маленький промежуток времени. То есть здесь важно оговариваться, что мы пока не можем точно говорить о каких-то суммах и масштабах мародерского заработка с оккупированных территорий. Потому что мы видим совсем маленькую часть. Вот мы видели, что у этой компании были продажи на 4,5 миллиона рублей ячменя, поставки в ростовскую компанию. И эта ростовская компания вообще не осталась довольна этим сотрудничеством с чеченскими бизнесменами, потому что мы обнаружили, что они подали иск в ростовский суд, потому что деньги чеченская компания в Херсоне получила, а ячмень не поставила примерно на 900 тыс. рублей», — рассказала Мароховская.

Она отметила, что журналист «Важных историй» связался с сотрудником этой компании, который описал происходящее на оккупированной территории как «одни воюют, другие торгуют — это один клан».

«И вот на примере братьев Заиевых это очень хорошо отслеживается, потому что прослеживается вся полнота ответственности одного брата за отправку войск в Украину, в том числе участие в оккупации этих территорий. Вдруг появляется его брат, у которого никогда не было до этого никакой предпринимательской деятельности, вдруг он почему-то становится херсонским аграрием. И это уже не первый симптом того, что очевидно происходит вот такой вот, можно сказать, бандитский дележ ресурсов на оккупированных территориях. Потому что армия Рамзана Кадырова принимала участие в оккупации территорий, они действительно приложили свою руку ко многим военным преступлениям. И после этого видно, как эта семья получает условно вознаграждение. Вот вы добыли, вы сделали то, чего хотел Владимир Путин, вы получаете свой кусок пирога», — сказала Мароховская.

Она констатировала, что люди, связанные с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, ранее, по данным источников, получили возможность вывозить металл из оккупированного Мариуполя, а сейчас им отдали еще один важный актив — зерно в Херсонской области.

«Вот теперь мы видим, что помимо металла они получают еще один очень-очень важный ценный актив — это зерно из Херсонской области. Это, действительно, очень ценная вещь, которую очень выгодно продавать и перепродавать. Тем более, когда ты получаешь ее либо за просто ноль денег, либо по очень заниженной стоимости», — сказала редактор дата-отдела издания «Важные истории».