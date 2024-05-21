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HIMARS под Ясиноватой ликвидировал опасное подразделение россиян

  • 21.05.2024, 14:27
  • 3,232
HIMARS под Ясиноватой ликвидировал опасное подразделение россиян

Видеофакт.

Судя по видео, для поражения экипажей вражеских разведывательных БПЛА применили американскую реактивную установку М142 HIMARS.

Украинские военные поразили месторасположение операторов российских беспилотников ZALA 421-16Е2 в Донецкой области.

Видео уничтожения оккупантов обнародовал Благотворительный фонд «Вернись живым».

Оккупанты запускали свои беспилотники возле оккупированного населенного пункта Ясиноватая, расположенного недалеко от Донецка.

С помощью беспилотников ZALA разных модификаций россияне выявляют украинские позиции и корректируют огонь из разного оружия.

Судя по видео, для поражения экипажей вражеских разведывательных БПЛА применили американскую реактивную установку М142 HIMARS.

Выявил позицию россиян и корректировал огневые средства Сил обороны украинский беспилотник Shark.

БПЛА был приобретен и передан военным аэроразведчикам в рамках первого проекта «ОКО ЗА ОКО» от фонда помощи армии «Вернись живым» и сети АЗК «ОККО».

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