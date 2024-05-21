HIMARS под Ясиноватой ликвидировал опасное подразделение россиян 21.05.2024, 14:27

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Видеофакт.

Судя по видео, для поражения экипажей вражеских разведывательных БПЛА применили американскую реактивную установку М142 HIMARS.

Украинские военные поразили месторасположение операторов российских беспилотников ZALA 421-16Е2 в Донецкой области.

Видео уничтожения оккупантов обнародовал Благотворительный фонд «Вернись живым».

Оккупанты запускали свои беспилотники возле оккупированного населенного пункта Ясиноватая, расположенного недалеко от Донецка.

С помощью беспилотников ZALA разных модификаций россияне выявляют украинские позиции и корректируют огонь из разного оружия.

Судя по видео, для поражения экипажей вражеских разведывательных БПЛА применили американскую реактивную установку М142 HIMARS.

Выявил позицию россиян и корректировал огневые средства Сил обороны украинский беспилотник Shark.

БПЛА был приобретен и передан военным аэроразведчикам в рамках первого проекта «ОКО ЗА ОКО» от фонда помощи армии «Вернись живым» и сети АЗК «ОККО».