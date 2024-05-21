«Как будто мир рухнул» 1 21.05.2024, 14:29

2,426

Белорус вернулся на работу после года в армии, а компании уже нет.

Читатель Devby рассказал, как ушел в армию с распределения, а затем вернулся на работу (он начинающий айтишник). У него простая и драматичная история: пока парень служил, компания ликвидировалась.

— Я начал работать в аутсорс-компании в конце лета 2021 года, перед четвертым курсом. После вуза остался там на распределении. Все было хорошо: карьера шла в гору, зарплата росла как на дрожжах, мне уже предлагали выполнять некоторые функции по набору людей и проверке тестовых — работа для мидлов/сеньоров (разработчиков среднего и высшего уровня. — Прим. ред.). Но в октябре 2022-го меня забрали в армию.

В компании к моему призыву отнеслись с пониманием. СЕО даже намекал, что «если что», я могу работать и из армии, не очень официально. Однако таких способов я не нашел.

За год службы в армии к программированию я не прикасался, но, по ощущениям, ничего особо не поменялось. Навыки я не растерял, правда, и новых не приобрел. Возможно, знания синтаксиса языка чуть ослабли, но решение задач все возвращает на место.

Но, пока я был в армии, моя компания начала миграцию с рынка Беларуси. И когда я вернулся в ноябре 2023-го, филиал уже ликвидировали. У меня как будто мир рухнул, я вообще не понимал, что буду делать, останусь ли в IТ.

По распределению до армии я успел отработать только три-четыре месяца, потом отработку поставили на паузу. Но тут проблемы не возникло.

Я просто обратился в университет за справкой о самостоятельном трудоустройстве, и мне без лишних вопросов ее дали, так как я отслужил. Только напомнили, что нужно уведомить компанию, в которой я проходил распределение. Но тут я ответил, что уведомлять некого, так как компании уже нет. Забегая вперед: справка мне до сих пор не пригодилась, я работаю на НПД (налог на профессиональный доход. — Прим. ред.).

На самом деле в моей прежней компании оставшихся в стране сотрудников не вышвырнули, просто перевели на НПД. И, конечно, мой первый имейл после армии был к ним. Но мне ответили, что наем заморожен — даже в отношении «таких крутых», каким они меня помнили, попросили написать позже. Я написал еще раз в феврале 2024-го.

Ответили, что могли бы взять, но стек технологий у них расширился — они, как и большинство компаний, хотят ключик от всех дверей.

В общем, им нужен был PHP. Я пробовал на старте (еще когда не было особых знаний, даже фронтенда), и мне не особо полюбилось ковыряться с ним. Компания тогда с пониманием относилась к этому, поэтому я до конца оставался во фронтенд-части. Думаю, если бы не армия, то так продолжалось бы и дальше: я бы занимался по большей степени фронтендом и меня не уволили бы.

До армии я, конечно, не думал, что за время моего отсутствия в айтишке произойдет такой «бум». Найти новую работу оказалось сложно, и армия не облегчила задачу.

Первый вопрос от большинства работодателей: «А что это за перерыв у вас в год?» Второй: «А не потеряли ли вы что-то за это время?» Те, кто акцентировал на этом внимание, обычно не возвращались.

Работу искал четыре месяца. Если бы не удача, думаю, искал бы и дальше. Просто невообразимая случайность: мой отклик выбрали из 660!

Это маленький стартап белорусов, которые находятся вне страны. Проект нацелен на европейский рынок. Сотрудники в Беларуси — на НПД. Мне нравится то, что я делаю (задачи куда более комплексные, чем те, что были в первой компании), но не нравится, что за это я получаю куда меньше денег. По сравнению с работой до армии моя зарплата упала почти в два раза (у стартапа нет больших денег), а обязанностей стало куда больше.

Конечно, служба подпортила мне резюме, пропажа на год влияет на восприятие эйчарами твоей кандидатуры. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что в моей ситуации идеального решения и не было. С армией или без, меня в любом случае ждали бы проблемы.

Допустим, меня бы не призвали — компания бы все равно ликвидировалась, и мне потребовалось бы новое место для отработки. Переезд за рубеж с продолжением работы на свою компанию тогда тоже не был вариантом. Как ни крути, я оказался бы в очень неприятной для попы ситуации.

Последние пару лет я вообще не могу строить планы. Поэтому пока просто работаю, пополняя свои «золотые запасы». Иногда откликаюсь на вакансии и прохожу собеседования, но времени сейчас на это меньше, чем было до работы. Я не против куда-то переехать, но на это должна быть причина (оффер). Пока такого не нашел.