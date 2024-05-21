ВСУ стали ночным кошмаром для российской авиации 21.05.2024, 14:39

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Впереди — удары ATACMS по аэродромам в РФ.

Россия уже потеряла 25 самолетов, но это еще не конец. Впереди — удары по аэродромам. Об этом сообщил военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в материале, опубликованном на сайте OBOZ.UA 21 мая.

Результаты уничтожения авиации РФ

«С начала 2024 года Силы обороны Украины уже уничтожили 25 российских самолетов различного класса — не только в небе, но и на земле. Но куда интереснее не так цифры, как сами процессы и компоненты, которые уничтожались в этот период», — отметил аналитик.

С начала года ВСУ лишили врага двух уникальных самолетов ДРЛО А-50 и серьезно повредили пункт управления Ил-22. Это подорвало потенциал российской авиации в разведке и корректировке ракетных ударов.

«Именно по этой причине удары вглубь территории Украины стали более редкими, ограничивающимися полутора-двумя неделями, а в ближней зоне участилось применение разведывательных дронов ближнего радиуса действия, которые корректируют преимущественно баллистические средства поражения оперативно-тактического уровня», — объяснил Коваленко.

Охота на самолеты РФ в 2024 году выглядела так:

январь — два Су-34 (Челябинск, Луганская область), А-50 (Азовское море), поврежденный Ил-22М;

февраль — всего 9 самолетов, в том числе два Су-35С и А-50У (Краснодарский край), а также ударный вертолет Ка-52 (Авдеевское направление);

март — два фронтовых бомбардировщика Су-34, А-50У, вертолет Ка-29, таинственная авария Су-27 (Севастополь);

апрель — вертолеты Ка-27 (Севастополь) и Ка-32 (округ Москвы), стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, Х-22/32 (Черное море);

май — ударный вертолет Ка-52, пять штурмовиков Су-25.

До начала полномасштабной войны Россия имела до 200 различных самолетов Су-25, верифицирована потеря 31 из них. Однако эксперт заверил, что реальные потери превышают подтвержденные в 2-2,5 раза, и каждая такая — «безвозвратная».

Уничтожение этих штурмовиков все больше приближает оккупантов к «параличу огневой воздушной поддержки сухопутных операций на тактическом уровне». В то же время полноценной замены им РФ не имеет.

Будущее — за ударами по аэродромам

Как отметил эксперт, регулярные удары по аэродромам ВС РФ — неотъемлемая часть «выдавливания» российской авиации. Жарче всего было в Крыму, где только на аэродроме «Бельбек» уничтожили два перехватчика МиГ-31БМ, один многофункциональный истребитель Су-27 и МиГ-29.

«Самолеты были уничтожены на аэродроме, который прикрывал дивизион ЗРС С-400, «не имеющий аналогов в мире», который, кстати, вместе с ними тоже был ликвидирован! То есть это довольно красноречивый намек на то, что аэродромы даже в локациях, считавшихся до недавнего времени глубоким тылом для постоянного размещения или даже подскока тактической, фронтовой авиации, таковыми больше не являются. И никакие ЗРС С-400 уже спасти не смогут», — подчеркнул Коваленко.

По его прогнозу, до конца года на ВОТ может не остаться ни одного аэродрома, который бы постоянно использовала Россия. В зону влияния по меньшей мере ударных дронов попали даже некоторые аэродромы в самой России.

Аналитик объяснил, что дальность полета дрона-камикадзе — 1500 километров. В то же время перебрасывать авиацию за 2000 километров от фронта «нецелесообразно и непрактично», следовательно она будет находиться в зоне поражения.

«Совсем другая история начнется, если Украина получит разрешение от своих западных партнеров применять передаваемые нам средства поражения по территории России. Потому что прилет дрона по Шайковке это одно, а ATACMS с боевой частью кассетного типа — совсем другое», — добавил он.