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Водителей в Беларуси будут серьезно штрафовать за выключенные фары

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  • 21.05.2024, 14:40
  • 2,076
Водителей в Беларуси будут серьезно штрафовать за выключенные фары

Когда?

В ГАИ Беларуси объявили о проведении акции «Внимание — дети!». Стартует она 25 мая в связи с последними звонками в школах — и продлится до 5 июня. 

В этот период все автомобилисты должны будут передвигаться с постоянно включенным ближним светом и дневными ходовыми огнями. Штраф за выключенные фары может составить до 120 рублей.

Следующая подобная акция пройдет в начале учебного года — с 25 августа по 5 сентября.

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