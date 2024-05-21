Водителей в Беларуси будут серьезно штрафовать за выключенные фары 1 21.05.2024, 14:40

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В ГАИ Беларуси объявили о проведении акции «Внимание — дети!». Стартует она 25 мая в связи с последними звонками в школах — и продлится до 5 июня.

В этот период все автомобилисты должны будут передвигаться с постоянно включенным ближним светом и дневными ходовыми огнями. Штраф за выключенные фары может составить до 120 рублей.

Следующая подобная акция пройдет в начале учебного года — с 25 августа по 5 сентября.