У жены диктатора Асада обнаружили лейкемию 21.05.2024, 14:52

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Асми Асад

Отменены все публичные мероприятия.

Супруге сирийского диктатора Башара Асада – Асми Асад – диагностировали лейкемию. Она почти 5 лет назад успешно поборола рак молочной железы, но онкология снова вернулась в несколько иной форме.

48-летней первой леди придется изолироваться от окружающих и отменить все публичные мероприятия, чтобы провести лечение. Об этом сообщили в соцсетях правителя Сирийской Арабской Республики.

На какой именно стадии рака находится Асма Асад – неизвестно.

«После появления нескольких симптомов и клинических признаков и после комплексной серии медицинских тестов и обследований первой леди Асми Асад был поставлен диагноз «острый миелоидный лейкоз» (ГМЛ). дистанцирование. Итак, первая леди будет соблюдать специальный протокол лечения, который включает строгие меры по профилактике инфекций и соответствующее социальное дистанцирование. Первая леди временно откажется от всех прямых обязательств в рамках своего плана лечения», – говорилось в заявлении.