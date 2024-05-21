Офицер: Белорусские военные не умеют бороться с дронами 21.05.2024, 14:55

НПЗ беззащитны.

Читатель сайта Charter97.org рассказал, что в последние несколько дней отмечается активность лукашенковских силовиков в Речицком районе. На усиленное патрулирование вывели территориальную оборону, районную и областную милицию, ОМОН.

Лукашисты занялись охраной месторождений нефти. Под усиленной охраной и Мозырский НПЗ.

Смогут ли подобные меры защитить белорусские НПЗ и нефтебазы от возможной атаки дронов? Об этом сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с белорусским офицером:

— Хочу вспомнить историю с плюшевым десантом, когда шведы на легкомоторном самолете спокойно обошли белорусскую систему ПВО. У меня есть большие сомнения в способности нашей ПВО реагировать на серьезные угрозы.

Что касается дронов, у нас нет эффективного опыта борьбы. Эта война нового поколения. Мы не знаем случаев, когда белорусские военные эффективно противостояли БПЛА.

Была история с атакой на российский самолет А-50 в Мачулищах. Помешать этой диверсии наши военные, которые охраняли аэродром, не смогли.

Давайте посмотрим на украинские атаки по российским объектам. Там комбинированные, многоуровневые налеты, в которых принимают участие уже более сотни БПЛА одновременно. У ВСУ огромный опыт таких операций. У нашей же защиты — никакого. А ведь мы имеем дело с нефтепереработкой. Маленький дрон со взрывчаткой — НПЗ нет.

Кстати, история с Мачулищами показала, что такой дрон может прилететь не с территории Украины, что сделает атаку еще более эффективной.

Кроме того, Мозырский НПЗ находится в зоне досягаемости условных «Точек-У». Сегодня у Украины есть американские ракеты ATACMS. Да, США запрещают использовать это оружие вне украинской территории. Представим, что такой запрет снят.

Американские ракеты с легкостью обходят российскую ПВО. Мы это уже видим в Крыму. Думаю, с такими ракетами можно замахнуться на более амбициозные цели, чем НПЗ, который находится прямо на границе. Те же самые центры принятия решений.

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