В минском ресторане «Васильки» от дождя обвалился потолок
- 21.05.2024, 16:59
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Видеофакт.
Вечером 20 мая в ресторане «Васильки» в минском торговом центре Galileo обвалился навесной потолок. Причиной, вероятно, стал ливень, который вчера прошел в столице.
Особенно пострадала улица Интернациональная, где вода достигала пояса, а десятки автомобилей оказались под водой.
@charter97.org Минск ушел под воду #минск #ливень #Galileo #автомобили #minsk #беларусь #события #новости ♬ original sound - Хартия97