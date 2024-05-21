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В минском ресторане «Васильки» от дождя обвалился потолок

  • 21.05.2024, 16:59
  • 3,170
В минском ресторане «Васильки» от дождя обвалился потолок

Видеофакт.

Вечером 20 мая в ресторане «Васильки» в минском торговом центре Galileo обвалился навесной потолок. Причиной, вероятно, стал ливень, который вчера прошел в столице.

Особенно пострадала улица Интернациональная, где вода достигала пояса, а десятки автомобилей оказались под водой.

@charter97.org Минск ушел под воду #минск #ливень #Galileo #автомобили #minsk #беларусь #события #новости ♬ original sound - Хартия97

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