ВСУ разгромили базу россиян в Луганской области 1 22.05.2024, 7:34

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Пожар после удара продолжался до самого утра.

Агенты партизанского движения «АТЕШ» отчитались о серьезных повреждениях топливной базы из-за удара ВСУ по временно оккупированной Луганской области.

Об этом сообщает в Telegram партизанское движение «АТЕШ».

Во временно оккупированном Свердловске Луганской области зафиксированы значительные повреждения цистерн с горюче-смазочными материалами в результате удара Сил обороны Украины 20 мая.

«Пожар после удара продолжался до самого утра. После прилетов оккупанты долго пытались сбить мнимые дроны», - говорится в сообщении.

В «АТЕШ» также добавили, что удары по оккупантам и их логистике в Луганской и Донецкой областях случаются все чаще. Это происходит из-за того, что огромное количество средств ПВО было переброшено в Крым, а также благодаря плодотворной работе партизан.