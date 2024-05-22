Центр «Досье»: Новый министр обороны РФ был тесно связан с Пригожиным 22.05.2024, 8:11

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Фото: «Правительство РФ» / Telegram

Журналисты получили доступ к почте Белоусова.

Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов ранее курировал деятельность погибшего основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, сообщает Центр «Досье» со ссылкой на источники, а также на почтовую переписку Белоусова, к которой получили доступ расследователи.

Как рассказал изданию источник, близкий к руководству Минобороны, Белоусов еще в должности помощника президента по экономике, которую он занимал с 2013 по 2020 год, занимался множеством армейских вопросов. «Все предложения президенту по хозяйственной политике Министерства обороны всегда проходили через Белоусова. Более того, когда он перешел на должность вице-премьера в правительстве, эти задачи тоже перешли следом за ним», — рассказал собеседник издания.

Также, по словам источника, Белоусов курировал деятельность основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. «Они с Пригожиным иногда сидели прямо в обнимку — естественно, друг к другу на «ты», «Жень» и все такое. Их рабочие встречи напоминали семейные посиделки с чаем — неформально проговаривали все вопросы, потом кивали на младших сотрудников, и те уже все оформляли в настоящий доклад. Система ведь работает так, что Первый никогда не принимает решения: поступает предложение, Белоусов его прорабатывает и готовит доклад (обычно на нем стоят подписи Белоусова и Шойгу), дальше этот доклад оказывается у президента. Владимир Владимирович только ставит на нем приписку «согл.» — и все», — утверждает собеседник.

Встречи с Белоусовым и его подчиненными также обозначены в личном календаре Пригожина, который есть у «Досье». Кроме того, издание пишет, что, согласно почтовой переписке Белоусова, в 2018 году он пытался срочно продать виллу на побережье Средиземного моря в Италии. Упоминалась цена продажи — около 600 тысяч евро. Другие 600 тысяч евро Белоусов в тот же период положил на счет в мальтийском Bank of Valletta.