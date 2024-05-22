Британец, обвиненный в шпионаже на Гонконг, найден мертвым 1 22.05.2024, 8:19

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Мэтью Трикет

Тело бывшего морпеха обнаружил случайный прохожий.

37-летний бывший британский морской пехотинец, которому в начале прошлой недели предъявили обвинение в сотрудничестве с разведкой китайского Гонконга, найден мертвым, пишет Би-би-си.

Тело Мэтью Трикета нашел случайный прохожий в воскресенье в парке в городе Мейденхед недалеко от Лондона. Полиция объявила об этом во вторник, 21 мая.

Смерть Трикета официально признана «смертью при невыясненных обстоятельствах», и, как объявила полиция, ее причины постараются выяснить при вскрытии.

Трикет жил в Мейденхеде и работал иммиграционным чиновником, а до того шесть лет прослужил в Королевской морской пехоте. Кроме того, он был директором охранной фирмы MTR Consultancy.

13 мая ему и еще двоим жителям Британии, китайцам по происхождению, в Вестминстерском магистратском суде Лондона были официально предъявлены обвинения в сотрудничестве с иностранной — гонконгской — разведкой в форме сбора информации, слежки и других противозаконных действий в период с 20 декабря прошлого года до 2 мая этого года.

При этом обвиненных не заключили под стражу, а отпустили до суда, который должен начаться 24 мая. Судья Луиза Сьесиора лишь запретила им выезжать за границу, выходить из дома с 10 вечера до 5 утра и предписала отмечаться в полиции.

Всего полиция в самом начале мая задержала по этому делу в разных местах Великобритании 11 человек, но большинство из них отпустили без предъявления обвинений.

На заседании магистратского суда обвиненные лишь назвали свои имена, и больше ничего не говорили.

«Мы, естественно, шокированы этой новостью и поддерживаем его семью как можем», — сказал журналистам адвокат Трикета Джулиан Хейс.

Во вторник вечером в Гренфелл-парке в Мейденхеде, на месте, где ранним вечером воскресенья нашли тело Трикета, все еще стояла черная полицейская палатка.

На заседании в магистратском суде прокурор попросил заключить Трикета под стражу ради его собственной безопасности, объяснив, что он пытался после задержания покончить с собой. Cудья, однако, отказала прокурору.

Пекин отверг обвинения в причастности спецслужб Гонконга к делу Трикета и компании, а власти самого Гонконга в официальном заявлении известили, что затребовали от властей Великобритании подробную информацию о деле и ждут ответа.