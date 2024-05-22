Лукашисты готовят дело о «заговоре католиков» в Воложине? 22.05.2024, 8:25

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ГЕНРИХ ОКОЛОТОВИЧ

Вместе с ксендзом Околотовичем задержали прихожан, один из которых командовал воинской частью.

Прошло полгода с тех пор, как был задержан, а затем взят под стражу настоятель католического прихода Святого Иосифа в Воложине ксендз Генрих Околотович. Против него возбудили уголовное дело и держат в СИЗО КГБ в Минске, напоминает katolik.life.

С тех пор о священнике, которому исполнилось уже 64 года, практически ничего не известно: официальные органы так и не сообщили ни обстоятельства дела, ни то, в чем обвиняют священника. Более того, даже неофициальной информацией не владеют ни духовенство, ни верующие архиепархии.

Однако Katolik.life пообщался с несколькими людьми, чтобы узнать хоть какие-нибудь сведения о священнике. Следствие еще продолжается. Статья, по которой обвиняют священника, не называется, но предполагается, что это «измена государству».

Арестован не только настоятель, но и двое прихожан. Это хозяйка, которая готовила еду для священника, а также пенсионер — бывший командир местной воинской части, который в последние годы работал в сельхозпредприятии, был депутатом, помогал приходу. Воинская часть и костел находятся рядом.

«На женщину, как мы слышали, давят, чтобы она дала показания. Ведь доказательств вины ксендза Генриха нет. Это уважаемый, заслуженный священник. Недаром именно его арестовали. Через это дело давят на весь Костел», — высказали мнение верующие.

Последние два месяца писем от ксендза Генриха Околотовича не было, а ранее он писал, что не признает обвинение:

«После цензуры доходили только обрывки писем. Он писал, что ни в чем не виноват, что это какое-то недоразумение и всегда просил о молитве, так как имеет надежду только на Бога».

Несмотря на отсутствие писем известно, что ксендз Генрих и сейчас держится в добром духе, не жалуется:

«Он не привык жаловаться. Но можно представить, как ему тяжело по здоровью переносить заключение — у него практически вырезан желудок, было несколько операций».

Верующим передавали, что о деле знают в Ватикане и занимаются им, «хотя процесс идет медленно».