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СМИ: Найдена связь между боями Усика и ликвидацией Пригожина, Дугиной и Раиси

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  • 22.05.2024, 8:30
  • 1,840
СМИ: Найдена связь между боями Усика и ликвидацией Пригожина, Дугиной и Раиси

Фотофакт.

Во время трех последних боев чемпиона WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) состоялись три смерти знаковых личностей, поддерживающих вторжение в Украину, пишет obozrevatel.com.

В то время, когда дрался Усик умерли дочка идеолога «русского мира» и «мозга Путина» Александра Дугина Дарья, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и президент Ирана Ибрагим Раиси.

20 августа Усик проводил свой бой-реванш с Энтони Джошуа. В этот же время в Подмосковье взорвали автомобиль Дарьи Дугиной.

27 августа Александр Усик провел свой победный поединок с Даниелем Дюбуа. За 4 дня до этого бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, разбился в Тверской области.

18 мая Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. На следующий день Ибрагим Раиси погиб в результате аварии вертолета.

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