В Брестской области выпал град впечатляющих размеров

В Брестской области выпал град впечатляющих размеров1
- 22.05.2024, 8:35
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Автомобили на трассе вынуждены были остановиться.
В Брестской области 21 мая выпал довольно сильный и крупный град — в частности, непогода потрепала Ивановский район и сам райцентр, пишет «Виртуальный Брест». О повреждениях пока ничего не сообщается, но размер градин впечатляет.
По словам местных жителей, автомобили на трассе вынуждены были остановиться, так как не могли ехать из-за плохой видимости.
Град также выпал в районе Барановичей и Ивацевичей. «Слегка припорошило», — написал телеграм-канал #1регион.
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