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В Брестской области выпал град впечатляющих размеров

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  • 22.05.2024, 8:35
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В Брестской области выпал град впечатляющих размеров

Автомобили на трассе вынуждены были остановиться.

В Брестской области 21 мая выпал довольно сильный и крупный град — в частности, непогода потрепала Ивановский район и сам райцентр, пишет «Виртуальный Брест». О повреждениях пока ничего не сообщается, но размер градин впечатляет.

По словам местных жителей, автомобили на трассе вынуждены были остановиться, так как не могли ехать из-за плохой видимости.

Град также выпал в районе Барановичей и Ивацевичей. «Слегка припорошило», — написал телеграм-канал #1регион.

@vika_sit7 Град в Брестской области #град#погода#брест#брестскаяобласть🇧🇾 #ивацевичи#барановичи ♬ оригинальный звук - vika_sit

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