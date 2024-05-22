Новый скандал с Трампом: экс-президент удалил пост об «объединенном Рейхе» 22.05.2024, 8:45

Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

После критики Байдена.

Во вторник, 21 мая, экс-президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп удалил опубликованный накануне в соцсети Truth Social пост о «объединенном Рейхе» после критики со стороны действующего президента демократа Джо Байдена.

О новом скандале с Трампом рассказывает агентство Reuters.

30-секундное видео, которое было размещено в понедельник во второй половине дня, уже было недоступно на Truth Social рано утром во вторник. Лицо, знакомое с этим вопросом, подтвердило Reuters, что публикация была удалена из соцсети.

В видеоролике изображалось позитивное видение США в случае победы Трампа над Байденом на выборах в ноябре с гипотетическими газетными заголовками о процветающей экономике и борьбе с иммиграцией на южной границе.

В двух местах видео под большим заголовком было написано «Промышленная сила значительно возросла… благодаря созданию объединенного Рейха». Текст несколько размыт, поэтому его трудно разобрать с первого взгляда.

Как отмечает Reuters, во время предвыборной кампании Трамп сделал ряд провокационных высказываний, называя политических врагов «паразитами» и заявляя, что нелегальные иммигранты «отравляют кровь нашей страны». Эти заявления вызвали резкую критику со стороны демократов и некоторых историков, которые заявили, что они перекликаются с нацистской риторикой.

Во вторник Байден раскритиковал использование слова «рейх», которое часто ассоциируется с Третьим Рейхом нацистской Германии времен Адольфа Гитлера.

«Это не язык американского президента. Это не язык ни одного американца. Это язык гитлеровской Германии», — сказал действующий президент.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Каролин Левитт заявила, что видео было создано кем-то за пределами кампании и распространено сотрудником, который не заметил использование слова «рейх».

По ее словам, Трамп в то время был в суде по обвинению в выплате денег за молчание актрисе фильмов для взрослых. Он не ответил на вопрос о видео, которое выкрикнул репортер, когда заходил в здание суда во вторник.

Байден назвал это объяснение «нелепым оправданием».

«У него есть какое-то нелепое оправдание, что это сделал работник штаба. Но мы уже знаем, что Трамп лично контролирует свой аккаунт в социальных сетях, потому что он так много хвастался своим контролем», — напомнил президент.

Текст в видео, похоже, был скопирован со страницы Википедии о Первой мировой войне и частично касается событий, происходивших задолго до правления Гитлера, добавляет Reuters.

«Немецкая промышленная мощь и производство значительно выросли после 1871 года благодаря созданию единого Рейха», — цитирует агентство страницу Википедии.