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Зеленский рассказал, как Путина уберут из Кремля

  • 22.05.2024, 10:46
  • 1,436
Зеленский рассказал, как Путина уберут из Кремля

Глава РФ — не самостоятельная фигура.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин останется у власти до смерти, его «вынесут из Кремля только вперед ногами».

Об этом Зеленский заявил в интервью Reuters.

Президент считает, что Путин — не самостоятельная фигура. Он руководствуется большими деньгами, поддержкой Китая и тому подобное. Поэтому сейчас невозможно вести с ним справедливый диалог о мире, считает Зеленский.

«В этом проблема, он промывал людям мозг, и мозг промыли ему. Он находится в информационном шаре, в желании нас уничтожить. Ты не можешь садиться разговаривать с человеком, единственная цель которого — уничтожить тебя», — сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что Украина ежедневно ищет слабое место в системе, которую Путину создает его окружение.

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