На дачах под Буда-Кошелево нашли человеческий скелет
- 22.05.2024, 10:45
История началась в 1999 году.
В Буда-Кошелевском районе летом прошлого года на дачах во время земляных работ люди обнаружили скелетированные останки человека. Милиция выяснила, что к захоронению причастен ныне 50-летний (на тот момент 25-летний) гражданин.
История началась в 1999 году около продуктового магазина под Гомелем. Там 25-летний мужчина встретил незнакомца, которому негде было жить, он зарабатывал случайными заработками и не имел связи с семьей. Тогда фигурант предложил новому знакомому пожить у него в частном доме, помогая по хозяйству.
«Закрепили знакомство распитием алкоголя у магазина, продолжили в электричке по пути в Буда-Кошелевский район. Уже на месте в строительном вагончике на приусадебном участке и произошла смерть мужчины. Фигурант, который на тот момент имел за плечами две судимости, испугавшись уголовной ответственности, закопал тело в огороде», — рассказали в УВД.
Сейчас с 50-летним мужчиной работают следователи и милиционеры, назначены экспертизы. Кроме версии о внезапной смерти, рассматривается и криминальная версия обнаруженного захоронения.