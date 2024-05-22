На дачах под Буда-Кошелево нашли человеческий скелет 22.05.2024, 10:45

История началась в 1999 году.

В Буда-Кошелевском районе летом прошлого года на дачах во время земляных работ люди обнаружили скелетированные останки человека. Милиция выяснила, что к захоронению причастен ныне 50-летний (на тот момент 25-летний) гражданин.

История началась в 1999 году около продуктового магазина под Гомелем. Там 25-летний мужчина встретил незнакомца, которому негде было жить, он зарабатывал случайными заработками и не имел связи с семьей. Тогда фигурант предложил новому знакомому пожить у него в частном доме, помогая по хозяйству.

«Закрепили знакомство распитием алкоголя у магазина, продолжили в электричке по пути в Буда-Кошелевский район. Уже на месте в строительном вагончике на приусадебном участке и произошла смерть мужчины. Фигурант, который на тот момент имел за плечами две судимости, испугавшись уголовной ответственности, закопал тело в огороде», — рассказали в УВД.

Сейчас с 50-летним мужчиной работают следователи и милиционеры, назначены экспертизы. Кроме версии о внезапной смерти, рассматривается и криминальная версия обнаруженного захоронения.