Произведение искусства: как выглядит самый роскошный «Гелендваген» в мире 22.05.2024, 10:48

Mercedes G-Class в Польше украсили гравировкой и позолотой.

В Польше выполнили невероятный тюнинг Mercedes G-Class. Культовый внедорожник превратили в настоящий арт-объект. Об этом сообщается на сайте ателье Carlex Design.

Именно эта польская компания взялась за тюнинг «Гелендвагена». Проект под названием G-Falcon воплощался в жизнь на протяжении четырех лет.

За основу взяли заряженный Mercedes-AMG G63. Он получил новые бамперы, решетку радиатора, карбоновый обвес и оригинальные колесные диски.

Особая краска авто создана с использованием килограмма алмазной пыли. Но самая интересная деталь Mercedes G-Class — это гравировка на кузове. На крыше выгравировали изображение сокола, также узором украсили молдинги. Местами используется и позолота. Команда мастеров потратила на украшение авто три года.

Салон Mercedes-AMG G63 отделан дорогой патинированной кожей, которую также местами украсили гравировкой. Установлены четыре отдельных сиденья.

Силовой агрегат «Гелендвагена» остался без изменений. Внедорожник оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 585 л.с. и 9-ступенчатой автоматической КПП.