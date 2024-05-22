Слабое место российской армии 7 Ян Матвеев

22.05.2024, 11:08

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Ян Матвеев

Невероятно показательная история.

Я часто повторяю, что самое слабое место российской армии — это высшее командование. Все эти генералы от армейских до самого верха вместе с Герасимовым. Там царят лизоблюдство, кумовство и непрофессионализм.

И сегодня расскажу историю, которая превосходно подтверждает этот тезис. Но сначала задумайтесь на минутку и попробуйте вспомните генерала Попова? Вспомнили?

Если нет, я вам напомню. В июне 2023 года генерал-майор Попов командовал 58-й армией, которая оборонялась в районе Работино. Как мы узнаем позже, оборонялась относительно успешно. Особенно этим гордился Путин, который на каждом выступлении рассказывал, как ВСУ тысячами теряют бронетехнику, а добиться ничего не могут.

Внимательные наблюдатели отмечали, какой дорогой ценой давалась та самая оборона российским войскам. Но формально, генерал Попов и его армия выполнили задачу, которая была перед ними поставлена, и прорыва фронта не допустили. Погибших же в Кремле не считают.

Однако сам Попов был таким ходом войны недоволен, о чем и поспорил с Герасимовым. По его собственным словам, высказал правду, потому что не мог врать. Вероятно, жестко поругался. После чего тут же потерял пост командующего 58-й армией.

Затем его отправили в Сирию. Почетная ссылка или опала? Подписчики моего патреона помнят, как я уже тогда писал, что месть Герасимова догонит генерала. Так и вышло. Сначала его вызвали в Москву и предложили уволиться. Когда генерал решил схитрить, завели дело. И вот сегодня стало известно об аресте на два месяца. Обвиняют в мошенничестве на 100 млн рублей. Обычное дело для Минобороны, в подобном можно каждого второго обвинить, думаю.

Сейчас все пропутинские каналы носятся с фразой нового министра обороны Белоусова: «Ошибаться можно, а врать нельзя». На фоне этого история генерала Попова выглядит еще круче. Как думаете, выскажутся они в защиту «своего офицера», который не захотел врать командующему? Вот и я думаю, что нет.

Вот вам и пример того, как работает система высшего командования в российской армии. Как говорится, а минусы будут? Пусть и дальше разваливается, отрицательный отбор — это один из главных факторов, сдерживающих путинскую власть на всех направлениях.

Ян Матвеев, Telegram